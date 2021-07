Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret Aude, Brousses-et-Villaret GUITARES À TRAVERS CHANTS – SOLO GUITARE LA CHITARRA AL DENTE Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret Catégories d’évènement: Aude

Brousses-et-Villaret Aude Brousses-et-Villaret EUR Depuis plus de 20 ans, l’Association «L’Eau Vive», inonde de culture la Montagne Noire. Le festival «Guitares à travers Chants» est durablement inscrit dans l’agenda culturel des spectateurs aux oreilles affûtées, avides de retrouver de grands interprètes dans le cadre idyllique de nos villages. François Sciortino

Tout public

Participation libre Jumelage avec l’Italie et le festival Guitar International rendez-vous Musique traditionnelle italienne « La chitarra al dente »

Des montagnes de Sicile, en passant par la baie de Naples, arrêtons nous dans les Abruses pour terminer à Florence ou Venise ! Votre imaginaire fera le reste… Un voyage avec François Sciortino, à travers mélodies traditionnelles et compostions personnelles inspirées par la richesse des paysages et des traditions italiennes. Le lyrisme et la danse seront au rendez-vous ! dernière mise à jour : 2021-07-22 par

