Fraisse-Cabardès Aude Fraisse-Cabardès Depuis plus de 20 ans, l’Association «L’Eau Vive», inonde de culture la Montagne Noire. Le festival «Guitares à travers Chants» est durablement inscrit dans l’agenda culturel des spectateurs aux oreilles affûtées, avides de retrouver de grands interprètes dans le cadre idyllique de nos villages. Récital de guitare solo

Tout public Fils du grand compositeur et bandonéoniste Avelino Flores, Rudi Flores est considéré comme une référence dans le monde de la guitare argentine. Rudi Flores, qui se veut un ambassadeur de la musique argentine dans toute sa diversité. Le tango, qu’il joue depuis sa jeunesse, tient une place de choix dans son répertoire, et c’est ce qui lui vaudra d’être appelé par les plus grands chanteurs et guitaristes argentins pour accompagner disques et/ou tournées. +33 6 12 34 34 79 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

