Caudebronde Aude Caudebronde Depuis plus de 20 ans, l’Association «L’Eau Vive», inonde de culture la Montagne Noire. Le festival «Guitares à travers Chants» est durablement inscrit dans l’agenda culturel des spectateurs aux oreilles affûtées, avides de retrouver de grands interprètes dans le cadre idyllique de nos villages. François Sciortino

Tout public La musique de François Sciortino est sans frontières ! Un programme de compostions personnelles qui nous transportera, nous fera traverser les époques, mais aussi les styles ! Un patchwork musical qui est parfaitement illustré dans dernier album « Marenostrum » où les mélodies latines côtoient le jazz, le folk et parfois même la musique contemporaine ! Laissez vous portez pour ce “Voyage Immobile” ! dernière mise à jour : 2021-07-22 par

