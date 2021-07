GUITARES À TRAVERS CHANTS – CONCERT FUSION MOYEN ÂGE/JAZZ Saissac, 6 août 2021, Saissac.

Depuis plus de 20 ans, l’Association «L’Eau Vive», inonde de culture la Montagne Noire. Le festival «Guitares à travers Chants» est durablement inscrit dans l’agenda culturel des spectateurs aux oreilles affûtées, avides de retrouver de grands interprètes dans le cadre idyllique de nos villages.

Ensemble Convivencia

Tout public

Raimon de Miraval, un troubadour en Jazz.

C’est un concert fusion entre musique médiévale et jazz, deux écoles partageant un système d’écriture similaire et accordant une place prépondérante à l’improvisation.

Les chansons de Raimon de Miraval, un des plus grands troubadours de son temps, y seront servies dans leur version originale par Convivencia et proposées à l’inspiration de deux brillants jazzmen et improvisateurs, Gaël Horellou, saxophone et Thierry Gomar, percussions digitales et vibraphone.

Dans un rendu chaleureux tonique et parfois électrique, ces chants de méditation amoureuse nous apparaissent éternels, intemporels et surprennent le mélomane du XXIème siècle.

Distribution:

Friederike Schulz (soprano, vièle à archet)

Irina Olshevskaya (soprano)

Bernard Revel (oud, guitare médiévale, guitare électrique, chant)

Gaël Horellou (saxophone)

Olivier Maurel (vibraphone, percussions digitales)

Samuel Klein (percussions)

