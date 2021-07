Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès Aude, Cuxac-Cabardès GUITARES À TRAVERS CHANTS – AFRICAN VARIATIONS Cuxac-Cabardès Cuxac-Cabardès Catégories d’évènement: Aude

GUITARES À TRAVERS CHANTS – AFRICAN VARIATIONS 2021-08-05 21:00:00

Cuxac-Cabardès Aude Cuxac-Cabardès Depuis plus de 20 ans, l’Association «L’Eau Vive», inonde de culture la Montagne Noire. Le festival «Guitares à travers Chants» est durablement inscrit dans l’agenda culturel des spectateurs aux oreilles affûtées, avides de retrouver de grands interprètes dans le cadre idyllique de nos villages. African variations

Tout public Il y a près de 15 ans, les deux musiciens se rencontraient à Bamako. Depuis, leur route s’est souvent croisée et leur amitié s’est construite autour du dialogue entre leurs cultures, leurs continents. Deux voix, deux mesures. African Variations est un concentré de surprises, entre improvisations et arrangements audacieux mêlant kora, violoncelle et guitare électrique. Distribution: Sébastien Giniaux (guitare, violoncelle)

Cherif Soumano (kora) contact@leauvive.net +33 6 12 34 34 79 dernière mise à jour : 2021-07-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11

