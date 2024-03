Guitare Qu’est Tannou Square Tannou Rennes, samedi 18 mai 2024.

Guitare Qu’est Tannou Festival gratuit autour de la Guitare et du jeu Samedi 18 mai, 14h00 Square Tannou Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

La Guitare Qu’est Tannou fête sa 8ème édition et invite une nouvelle fois différents groupes pour vous faire voyage et danser !

L’association A vous de Jouer sera aussi présente avec ses jeux en bois !

L’évènement se déroule au Square Tannou (entre le rue de Saint-Malo et la rue de Dinan) le samedi 18 mai de 14h30 à 20h !

Programmation à venir !

Ne loupez pas cet évènement festif, gratuit, ouvert à toutes et tous ! Au plaisir de vous y retrouver !

Le Collectif d’Animation Centre-Ville

Square Tannou Square Tannou Rennes Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Guitare Musique

Collectif d’Animation Centre-Ville