Guitare & Guérison Chalon-sur-Saône, 28 octobre 2022, Chalon-sur-Saône.

Guitare & Guérison

1 place Mathias Salle Marcel SEMBAT Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire Salle Marcel SEMBAT 1 place Mathias

2022-10-28 – 2022-10-29

Salle Marcel SEMBAT 1 place Mathias

Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire

18 30 EUR L’association Gen&Zic présente la 4ème édition du festival Guitare & Guérison les 28 et 29 octobre 2022 à 20H30 salle Marcel SEMBAT de Chalon sur Saône. Sur scène le vendredi 28 octobre le duo d’exception Biréli LAGRÈNE et Sylvain LUC. Embarquement pour un voyage guitaristique à couper le souffle. L’univers jazz/jazz manouche du vendredi 28 laissera la place, le samedi 29, à un rock festif dont seul RAOUL PETITE a le secret. Deux soirées concert pour la recherche médicale. En effet, le but de l’association Gen&Zic est de sensibiliser le plus grand nombre à la Glycogénose de type 1 et promouvoir la recherche sur cette maladie génétique rare. Ensemble et en musique, soutenons le laboratoire INSERM Lyon U1213 « Nutrition, Diabète et Cerveau ».

contact@genetzic.com

Salle Marcel SEMBAT 1 place Mathias Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-10-13 par