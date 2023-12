Guitare et danses du monde Bibliothèque Italie Paris, 3 février 2024 18:15, Paris.

Le samedi 03 février 2024

de 18h15 à 19h15

.Tout public. gratuit

Un voyage musical en compagnie du duo Seb & Nico

Flamenco, paso doble, tango, choro, valse, airs baroques… La danse occupe une place de choix dans le répertoire de la guitare acoustique, et ses six cordes font merveille pour créer le mouvement. Le duo Seb & Nico, formé en 2018 à Paris, vous invite à un voyage en Espagne, en Amérique latine et ailleurs autour de danses classiques, traditionnelles et plus modernes.

Écouter sur Soundcloud : https://soundcloud.com/duosebetnico

Facebook : https://www.facebook.com/duosebetnico

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : +33156613430 bibliotheque.italie@paris.fr

DR