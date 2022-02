‘GUITARE ET BRÉSIL AU XXÈME SIÈCLE’ PAR JULIEN LESSEUR Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse Les années 20 marquent le début du renouveau musical brésilien qui devient centre d’attention en occident pour de nombreux artistes et compositeurs comme Darius Milhaud. Ces derniers sont intéressés par cette culture pleine de mystères. C’est l’époque à laquelle Heitor Villa Lobos, jeune compositeur Brésilien, commence à fréquenter les salons parisiens et est invité à écrire pour la guitare. Il deviendra l’emblème du modernisme guitaristique et popularisera la guitare aux yeux des personnalités de son époque.

Trente ans plus tard émerge à Rio un nouveau style de musique, à la croisée du jazz et de la samba appelé Bossa Nova. Il s’élèvera et donnera au Brésil une identité musicale nouvelle à l’échelle mondiale. La guitare devient alors l’instrument de prédilection de ce style émergeant. Par ailleurs la musique brésilienne doit sa grande diversité à un triple héritage : américain, européen (essentiellement portugais) et africain.

Le paysage brésilien brille par un patrimoine artistique riche, coloré par de nombreuses influences. Je vous invite à venir y découvrir la place qu’y trouve la guitare en écoutant un échantillon de choro, bossa nova, samba lors d’une conférence à la médiathèque J. Jeukens le 26 mars à 15h. Entrée libre. +33 3 29 79 01 31 https://www.meusegrandsud.fr/vivre/vos-loisirs/ma-culture/conservatoire-intercommunal-de-musique/conservatoire-intercommunal-de-musique-de-la-communaute-dagglomeration.html J Lesseur

