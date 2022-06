Guitare en Scène: journée du vendredi 15

Guitare en Scène: journée du vendredi 15, 15 juillet 2022, . Guitare en Scène: journée du vendredi 15

2022-07-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-15 EUR 50 Une soirée d’exception! Retrouvez les têtes d’affiches incontournables du festival!

SCORPIONS

GEORGE THOROGOOD

BERNIE MARSDEN

THE TOAD ELEVATING MOMENT

WILLIAM CRIGHTON dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville