Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie, Saint-Julien-en-Genevois Guitare en Scène: Edition spéciale Saint-Julien-en-Genevois Saint-Julien-en-Genevois Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saint-Julien-en-Genevois

Guitare en Scène: Edition spéciale Saint-Julien-en-Genevois, 17 septembre 2021, Saint-Julien-en-Genevois. Guitare en Scène: Edition spéciale 2021-09-17 – 2021-09-18 Stade des Burgondes Avenue de Mossingen

Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie Saint-Julien-en-Genevois Retrouvez des concerts gratuits (sur présentation obligatoire d’un billet) au stade des Burgondes de St-Julien-en-Genevois.

La programmation sera annoncée à la mi-août. info@guitare-en-scene.com +33 4 50 38 52 51 http://www.guitare-en-scene.com/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Saint-Julien-en-Genevois Autres Lieu Saint-Julien-en-Genevois Adresse Stade des Burgondes Avenue de Mossingen Ville Saint-Julien-en-Genevois lieuville 46.14742#6.08804