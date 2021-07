Guitare en Picardie Soissons, 28 août 2021, Soissons.

Guitare en Picardie 2021-08-28 20:00:00 – 2021-08-28

Soissons Aisne

La musique les a réunis. Autour de cette même passion ils mènent une carrière nationale et internationale. Frédéric Bernard, guitariste classique, a créé en 2007 le festival « Guitares de Picardie ». Un festival reconnu aujourd’hui comme un des plus grands rendez-vous international dédié à cet instrument. Il enseigne à Laon et dirige l’école municipale de musique Hirson.

Éric Franceries a obtenu en 1994 les Victoires de la musique aux côtés de Jean-Pierre Rampal et Claude Bolling. Il se produit régulièrement en concert, aussi bien en tant que soliste, qu’en musique de chambre. Il s’est fait entendre du Japon aux Etats-Unis, en passant par tous les pays d’Europe.

Igor Kiritchenko est né à Odessa en Ukraine. Lauréat du Concours international de Violoncelle à Belgrade, il a reçu de nombreux prix et s’est produit dans les salles les plus prestigieuses.

La musique les a réunis. Autour de cette même passion ils mènent une carrière nationale et internationale. Frédéric Bernard, guitariste classique, a créé en 2007 le festival « Guitares de Picardie ». Un festival reconnu aujourd’hui comme un des plus grands rendez-vous international dédié à cet instrument. Il enseigne à Laon et dirige l’école municipale de musique Hirson.

Éric Franceries a obtenu en 1994 les Victoires de la musique aux côtés de Jean-Pierre Rampal et Claude Bolling. Il se produit régulièrement en concert, aussi bien en tant que soliste, qu’en musique de chambre. Il s’est fait entendre du Japon aux Etats-Unis, en passant par tous les pays d’Europe.

Igor Kiritchenko est né à Odessa en Ukraine. Lauréat du Concours international de Violoncelle à Belgrade, il a reçu de nombreux prix et s’est produit dans les salles les plus prestigieuses.

+33 3 23 53 93 72

La musique les a réunis. Autour de cette même passion ils mènent une carrière nationale et internationale. Frédéric Bernard, guitariste classique, a créé en 2007 le festival « Guitares de Picardie ». Un festival reconnu aujourd’hui comme un des plus grands rendez-vous international dédié à cet instrument. Il enseigne à Laon et dirige l’école municipale de musique Hirson.

Éric Franceries a obtenu en 1994 les Victoires de la musique aux côtés de Jean-Pierre Rampal et Claude Bolling. Il se produit régulièrement en concert, aussi bien en tant que soliste, qu’en musique de chambre. Il s’est fait entendre du Japon aux Etats-Unis, en passant par tous les pays d’Europe.

Igor Kiritchenko est né à Odessa en Ukraine. Lauréat du Concours international de Violoncelle à Belgrade, il a reçu de nombreux prix et s’est produit dans les salles les plus prestigieuses.

ville de crouy

dernière mise à jour : 2021-07-22 par