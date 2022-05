“Guitare en Corrèze” : Concours et Festival de Guitare

2022-05-22 – 2022-05-22 Le dimanche 22, le concours sera ouvert aux jeunes talents de 6 à 17 ans par catégories d’âge.

Il sera suivi d’un récital de Cassie Matin, lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux, et “révélation guitare classique 2018”.

En l’église Saint-Barthélémy, à 17H30. Jacques Misrahi, guitariste diplômé du conservatoire d’Evreux, professeur et directeur artistique du festival de Fontenay sous Bois, a organisé à Curemonte de nombreux stages de guitare.

Il programme les 21 et 22 mai 2022 la première édition de “Guitare en Corrèze”, à Curemonte, commune à laquelle il reste fidèle.

Il est conseillé de s'inscrire au plus vite pour participer aux concours professionnels ou jeunes talents. 06 60 87 86 75 ou jacquesmisrahi@gmail.com

