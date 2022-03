Guitare électrique Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Guitare électrique

du mardi 8 mars au mardi 29 mars à Médiathèque d'Ornon



La médiathèque d’Ornon vous invite à découvrir cet instrument en partenariat avec l’école municipale de musique. —————————————————————————————————————- ### Tous les mardis du mois de mars de 18 h à 19 h.

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T18:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-15T18:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-29T18:00:00 2022-03-29T19:00:00

