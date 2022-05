Guitar Wolf | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock Genève Catégorie d’évènement: Genève

Guitar Wolf | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock, 22 mai 2022, Genève. Guitar Wolf | Genève, PTR Usine

Post Tenebras Rock, le dimanche 22 mai à 19:30

### Guitar Wolf [Facebook](https://www.facebook.com/guitarwolfofficial) / [Instagram](https://www.instagram.com/guitarwolf/?hl=fr) / [Spotify](https://open.spotify.com/artist/4iZpg2fbTmpRcjk4qv5nK1?si=zXCZt5D4Qv2xJltewJhfgw&nd=1) / [Youtube](https://www.youtube.com/watch?v=enmjKOEIqlU&ab_channel=GanShinRecordsTV) Guitare Wolf est un groupe de garage punk japonais. Formé en 1987 à Nagasaki, le trio est principalement influencé pas Link Wray, et the Cramps. Connu pour son chant crié, un style punk bruyant mettant l’accent sur la distorsion et le Larsen, il invente l’expression « jet rock ‘n’ roll ». Une expression que le groupe utilise pour décrire leur style musical, un croisement énergique entre Ramones, le rockabilly, le punk 77 et le garage rock.

Entrée : 25.- Prélocs : 22 Membres PTR : 19.- 20ans/20francs : 20.-

Concert de Guitar Wolf à PTR, L’Usine, Genève Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T19:30:00 2022-05-22T23:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Post Tenebras Rock Adresse Place des Volontaires 4 1204 Genève Ville Genève lieuville Post Tenebras Rock Genève

Post Tenebras Rock Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Guitar Wolf | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock 2022-05-22 was last modified: by Guitar Wolf | Genève, PTR Usine Post Tenebras Rock Post Tenebras Rock 22 mai 2022 genève Post Tenebras Rock Genève

Genève