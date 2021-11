Guiss Guiss Bou Bess + Praktika Petit Bain, 14 novembre 2021, Paris.

Guiss Guiss Bou Bess

Guiss Guiss Bou Bess est une collaboration de haut niveau entre Mara Seck (Sénégal) et Stéphane Costantini (France). Les deux artistes tissent leur passion pour la musique populaire Sabar et Mbalax du Sénégal avec des rythmes électroniques contagieux pour former un son qui leur est propre, l’« Electro Sabar ». Ce style unique brise les barrières et rend le son Mbalax accessible aux gens partout dans le monde

Praktika

Dj/producteur français, Praktika oriente désormais son oreille de l’autre côté de la Méditerranée, à la recherche de sonorités et d’influences nouvelles. Après 2 années d’exploration Africano-techno entre la Côte D’ivoire et le Burkina Faso, Praktika continue sa percée dans l’Ouest et pose ses machines au Mali, l’un des fiefs de la musique traditionnelle africaine.

