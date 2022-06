Guiss Guiss Bou Bess + FlexFab & Ziller Bas (live) + DJ 2Fré (DJ set), 22 juillet 2022, .

Guiss Guiss Bou Bess + FlexFab & Ziller Bas (live) + DJ 2Fré (DJ set)



2022-07-22 22:30:00 – 2022-07-22

10 10 Guiss Guiss Bou Bess et FlexFab & Ziller Bas s’invitent au Makeda en juillet pour vous faire danser et vibrer ! DJ 2Fré ouvrira et clôturera la soirée.



• Guiss Guiss Bou Bess

(Sabar · Electro)

En 2016, Guiss Guiss Bou Bess est créé par le sénégalais Mara Seck, porteur de l’héritage du Sabar, son compagnon percussionniste Babacar Diop et le sociologue beat-maker français Stephane Costantini désiraient dans leurs rêves les plus fous réussir un pari : créer une « nouvelle vision », donner à l’un des styles les plus mystiques de la Téranga une nouvelle vie.

Leur sauce, l’électro Sabar, n’est pas simplement un mix entre des percussions rituelles et de l’électro. Ils ont respecté chaque chant, chaque code, écouté chaque son de tambour avant d’y joindre un rythme du monde : trap, dubstep, UK garage, drum & bass, bass house, afrobass ou encore kuduro.

Leur premier album sorti en décembre 2021, Set Sela « rendre visite » en wolof, est fougueux, puissant et une invitation au partage ainsi qu’à la fête populaire.



• FlexFab &Ziller Bas

(Rap · Future bass · Afro)

Le producteur d’électronique/basse suisse FlexFab s’associe au rappeur kenyan Ziller Bas sur l’EP Mugogo composé de 4 titres !

Ensemble, ils proposent un un mélange solide et singulier de musique club africaine moderne, basse/électronique et rap. Sur les productions modernes de FlexFab, Ziller Bas rappe dans son propre dialecte, le « Sweng Flow », une combinaison d’anglais, de swahili et de sa langue natale, le kigiriama.



• DJ 2Fré (DJ set)

(Funk)

Une soirée réussie c’est avant tout, un DJ qualifié, à l’écoute, souriant et disponible, voici les maitres-mots de 2Fré. Passionnée par la musique depuis l’enfance, il vous proposera un set incroyable aux rythmes entraînants & aux sonorités multiples. Il est également DJ résident de l’émission La Cité Métisse sur Radio Galère.88.4FM où il gère tant la partie musicale que toute la logistique liée à la Régie et au studio pour le bon déroulement des enregistrements et podcasts.

Retrouvez Guiss Guiss Bou Bess + FlexFab & Ziller Bas (live) + DJ 2Fré (DJ set) au Makeda le 22 juillet.

dernière mise à jour : 2022-06-13 par