GUISS GUISS BOU BESS + Defmaa Maadef Le Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris GUISS GUISS BOU BESS + Defmaa Maadef Le Hasard Ludique, 11 mai 2023, Paris. Le jeudi 11 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant prévente : 12€*

sur place : 15€ Hélico et le Hasard Ludique sont ravis de vous présenter sur scène… ▬▬▬▬▬▬ GUISS GUISS BOU BESS Tout droit débarqué de Dakar, Guiss Guiss Bou Bess s’est créé un univers hybride unique : l’électro Sabar. Le trio francosénégalais puise dans les sons des quartiers bouillants populaires de Dakar afin de créer une musique unique mêlant sons urbains, beats furieux et percussions puissantes. Ils sortent prochainement leur deuxième album ! ▬▬▬▬▬▬ DEFMAA MAADEF (1ère partie)

C’est une rencontre musicale entre deux reines de la scène urbaine Sénégalaise et Africaine, Mamy Victory & Defa. Une explosion sur scène qui mélange mélodies traditionnelles sénégalaises et influences musicales internationales. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : coucou@lehasardludique.fr https://www.facebook.com/events/2810688842397192/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1160456114642549%7D%7D%5D%22%7D https://www.facebook.com/events/2810688842397192/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1160456114642549%7D%7D%5D%22%7D https://www.lehasardludique.paris/concert/2023-03-22/guiss-guiss-bou-bess

©Jean-Baptiste Joire_DSC_4866 GUISS GUISS BOU BESS Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Hasard Ludique Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

GUISS GUISS BOU BESS + Defmaa Maadef Le Hasard Ludique 2023-05-11 was last modified: by GUISS GUISS BOU BESS + Defmaa Maadef Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 11 mai 2023 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris