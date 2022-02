Guirlande de contes : pour les tout-petits avec le conservatoire du 12e Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Les élèves du conservatoire du 12e Paul Dukas viennent conter des histoires aux tout-petits à la bibliothèque Saint-Eloi ! En partenariat avec le conservatoire du 12e Paul Dukas, les élèves de l’atelier Art du conte, orchestré par Ralph Nataf, viennent conter des histoires à vos tout-petits, et ceci, en musique ! Samedi 2 avril, 2 séances : 10h15 à 10h45 > De 18 mois à 3 ans 11h à 11h45 > De 3 à 6 ans Sur inscription, de 18 mois à 6 ans Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012 Contact : 0153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-saint-eloi-1725 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ Enfants;Littérature

