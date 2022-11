Stages, danse Forro Salle des fêtes, 20 novembre 2022 14:00, Guipry-Messac.

Dimanche 20 novembre, 14h00 Sur place https://www.helloasso.com/associations/le-p-tit-bal-des-vallons/evenements/stages-danse-forro-a-guipry-messac-35-6?fbclid=IwAR1j8bf9dVy4p2Eeb4poPMnE3FWRIXTko-iUJx6blJKs6PnmUXrFqTqYjSA ptitbaldesvallons@gozmail.bzh

Le P’tit Bal des Vallons, vous propose des stages de Forró tous les mois!!

L'idée c'est d'apprendre à danser pour profiter encore plus des nombreux concerts et événements Forró qui vous sont proposés dans la région! ?

L’idée c’est d’apprendre à danser pour profiter encore plus des nombreux concerts et événements Forró qui vous sont proposés dans la région! ?

– LA PROF : Marion Lima est professeure de Forró depuis 2005, basée principalement à Paris, elle donne et organise des stages, des week-end, ou encore des séjours Forró un peu partout dans le monde! ?

Avec patience et bonne humeur elle vous fera progresser dans cette belle danse de couple brésilienne quelque soit votre niveau! ?

– AU PROGRAMME :

Un stage TOUS NIVEAUX

Le thème sera l’écoute de la musique, les pauses et ce que l’on peut faire pour les marquer dans son corps et dans le corps de son/sa partenaire! ?

PRCHAINES DATES :

– 10/11 Décembre – 14/15 Janvier – 11/12 Février – 11/12 Mars – 8/10 Avril – 3/4 Juin – 14/16 Juillet

– LIEU :

Salle des Fêtes de Guipry,

18, avenue du Port

35480 GUIPRY-MESSAC

– TARIF :

20€ en prévente / 25€ sur place

Salle des fêtes 18 avenue du Port 35480 – Guipry-Messac – Ille et Vilaine 35480 Guipry-Messac Guipry Ille-et-Vilaine

dimanche 20 novembre – 14h00 à 16h00