Ille-et-Vilaine . La Fédération Française des Stations Vertes et des Villages de Neige célèbre le 8e anniversaire de la Fête de l’écotourisme du 29 avril au 18 juin 2023. Pendant un peu plus d’un mois, en mai et partout en France, les Stations Vertes vous proposent des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux. A Guipry-Messac, participez à une matinée éco-citoyenne avec la Maison du Tourisme et les associations de la commune. tourisme@guipry-messac.bzh Guipry-Messac

