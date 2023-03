Festival Cirqu’En fête Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’Évènement: Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine

Festival Cirqu'En fête, 11 avril 2023, Guipry-Messac

2023-04-11 – 2023-04-21

Ille-et-Vilaine Guipry-Messac . La MJC-Espace socioculturel de Guipry-Messac organise tous les deux ans un grand festival des arts du cirque. Cette 6ème édition sera placée sous le signe de l’éclectisme, de la convivialité et du partage.

La volonté première de la MJC-Espace socioculturel de Guipry-Messac est de mettre la culture à la portée de tous. Le public pourra donc découvrir pas moins de 14 compagnies et assister à une quinzaine de représentations qui se dérouleront en grande partie sous le chapiteau des Rech Juniors, à Guipry-Messac, mais aussi en itinérance sur les communes de Lohéac et de Saint-Malo-de-Phily. accueil@mjcmessacguipry.org +33 2 99 34 74 94 http://cirquenfete.fr/ Guipry-Messac

