les escales curieuses La Plousière, Guipel, Ille-et-Vilaine, 17 septembre 2021 19:30, Guipel.

17 – 19 septembre Sur place Tarif PASS weeekend : 10€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 7€ la journée http://www.escalescurieuses.fr

Les Escales Curieuses sont de retour ! Elles auront lieu les 17,18 et 19 septembre à la Plousière à Guipel. La musique sera à l’honneur cette année !

Festival « LES ESCALES CURIEUSES »

organisé par l’association Art campo

Guipel – La Plousière

17– 18-19 septembre 2021

Vendredi 17 – de 20h à 00h00 :

19h00 – Concert local surprise en ouverture …

20h00 – La Raymonde – Chanson Française, Rock, Folk

21h15 – Undertaker – Rock, Blue Grass…

22h30 – Cut’N’ Roll by Dj ORDOEUVRE – Scratch’aBilly (Dj set)

19h-21h – restauration le soir organisée par l’école Diwan

Samedi 18 – de 14h à 2h00 :

Toute la journée Exposition libre d’accès d’art collage de Nathalie Le Hesran

14h30 « Les promenades idiotes au bourg – Déambulation participative et décalée pour l’espace public. Par Cécile Barbedette, Lucie Germon et Anne-Sophie Guillaume.

16h00- 17h00 « The queen french world tour » par la Cie Deracinemoa – Plus qu’un spectacle de rue, un Road Movie,

18h00-19h00 – Les promenades idiotes à la plousière

19h30-20h30 – Bow Knee and Claw concert bluegrass folk en acoustique

20h45-21h45 – La petaquita – Cumbia

22h00 –Roll & Record et LASAÏ – Reggae, Rub a Dub Dj Set

23h15 – El Maout – Electro Buccal

0h30 à 1h30 – cirklz – Mood Krafterz -Electro – Techno – Dj Set

Dimanche 19 – de 11h à 17h

Toute la journée Exposition libre d’accès d’art collage de Nathalie Le Hesran

11h-12h – Initiation à la sophrologie en pleine nature – Par Julia Langlais Sophrologue Sur inscription au 0782590191

11h-12h30 et 14h30-16h00 Pour les enfants À partir de 4 ans Atelier Pont Léonard ” Le Pont de Léonard se compose de morceaux de bois encastrés les uns dans les autres. Après Léonard de Vinci en 1502, à nous de jouer…” et Équilibre coopératif. ” A la recherche du point d’équilibre, une table se joue du poids des cailloux… “ et des surprises…

12h30-14h – auberge espagnole conviviale

14h-17h – atelier de land’art proposé par Richard Jouy, artiste plasticien

sur inscription au 0782590191

15h00 – “Ca n’a pas de sens” par la Cie « T’as pas dix balles » Cirque de rue tout terrain où la jongle se fait autant avec les mains qu’avec les mots, le tout avec humour et DEVOS-sion conjugué au pré-sent du pluriel de la première personne de l’absurde.

16h00 – spectacle conté et chanté pour enfants à partir de 7 ans de ladji diallo – “un remarquable talent de narrateur et une énergie à toute épreuve…”

17h30– La Batucada – Orchestre déambulatoire de percussions variées aux rythmes du monde sur des percussions brésiliennes

Événement tout public

Restauration et Buvette sur place

