Les arts au fil de l’eau La Plousière, Guipel, Ille-et-Vilaine, 4 juillet 2021 10:00-4 juillet 2021 19:00, Guipel.

Dimanche 4 juillet, 10h00 gratuit http://www.valdille-aubigne.fr/afe, 00299698686

« Sonofète » par la Fausse Cie pour inaugurer « Les Arts au fil de l’eau ». Au programme : balade nature, exposition photographique, installation sonore, concert à 17h chant et harpe et autres surprises

La Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné installe un parcours artistique éphémère le long du Canal d’Ille-et-Rance entre l’écluse de Saint-Germain-sur-Ille et la Plousière à Guipel.

Les oeuvres visiblent de juin à octobre proposent aux visiteurs et aux touristes de passage de porter un autre regard sur un paysage familier :

• Le cube et les Mouettes par le Collectif les Oeils

• Le porte-voix géant par la Fausse Cie

• Les photographies géantes par l’Atelier des Histoires

Pour inaugurer ce parcours artistique, une « sonofête » est proposé par la Fausse Cie.

Une journée festive et rassembleuse pour écouter, découvrir des voix, des langues, chanter son chant dans le Porte-voix Géant… une joute chantée au fil de l’eau dans une scénographie de rencontre foraine et végétale.

Au programme :

pique-nique convivial, balade nature, exposition photographique, installation sonore des “portraits nichés” par la Cie l’Effraie, réalisation d’une fresque par Mélanie Busnel, concert à 17h avec Carine Henry au chant et Magali Gaudubois à la harpe et d’autres surprises !

Programme des Arts au fil de l’eau

La Plousière, Guipel, Ille-et-Vilaine la plousière, 35440 35440 Guipel Ille-et-Vilaine

dimanche 4 juillet – 10h00 à 19h00