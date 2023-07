Les Escales Curieuses – 12 ème Edition La Plousière, Guipel, Ille-et-Vilaine Guipel, 15 septembre 2023 19:00, Guipel.

Nous souhaitons promouvoir la culture à la campagne et proposer des spectacles et concerts de qualité et des animations pour tous. L'idée est de découvrir différentes formes culturelles et artistiques 15 – 17 septembre

https://www.lesescalescurieuses.fr/

Le festival « Les Escales curieuses » est un événement culturel de rentrée qui se déroule sur un site naturel au bord du canal d’Ille et Rance, à la Plousière à Guipel (35).

Organisé par l’association Art Campo

Nous sommes une petite équipe de 6 bénévoles, habitants du territoire du Val d’Ille Aubigné. Nous souhaitons promouvoir la culture à la campagne et proposer des spectacles et concerts de qualité et des animations pour tous. L’idée est de passer un bon moment festif et de découvrir différentes formes culturelles et artistiques!

Le vendredi soir le festival ouvrira ses portes avec un concert déjanté de D-Frak puis nous programmons une “revue cabaret” avec les artistes de la D.R.A.G, suivie d’un DJ Somoine.

Le samedi, l’après midi sera animé par un atelier de création sonore en famille puis une balade cueillette avec un atelier de naturopahie. En fin de journée un spectacle théâtral de rue et d’objets « la Françoise des jeux » de la compagnie La Gazinière. En soirée, 4 concerts animeront la fête avec ABAL groupe de polyphonie, Yoann Minkoff et Kris Nolly avec un blues teinté de beatbox, 112 Brass Band qui propose un fond de Funk mêlé à du Hip-Hop et du Jazz, et Bothlane qui mélange batterie et synthé-modulaire.

Le dimanche sera une journée réservée particulièrement aux familles avec plusieurs animations (rando-sophro, relaxation guidée, maquillage intuitif, massage individuel) ateliers (gravure, sérigraphie, tournage, écriture express, jeux surdimensionnés en bois) et des spectacles (« L’Entre-mots” Compagnie les 3 valoches, les contes de Valentin Lacomba, “Les Coltineurs” Cie Impulse). Le festival prendra fin sur une note musicale avec le groupe Ibex Walia qui s’inspire de l’éthio-jazz

Informations pratiques:

Prix libre et conscient

L’entrée sur le site du festival se fait à prix libre et nécessaire. Chacun est libre de donner ce qui lui convient et de participer ainsi aux frais de fonctionnement du festival et à la rémunération des artistes.

Pour venir

Le festival étant situé sur le canal d’Ille et Rance, il est accessible facilement à vélo et en bateau. Accès train (gare de Montreuil sur Ille). Toutes les personnes arrivant en mode de déplacements doux seront accueillis avec une consommation gratuite ;)

Sur place :

Le festival propose un espace camping proche du site du festival et un parking vélos.

Restauration publique par Numa (Manger!) et Mme pizza et buvette

https://www.facebook.com/EscalesCurieuses

et ​www.lesescalescurieuses.fr

La Plousière, Guipel, Ille-et-Vilaine la plousière, 35440 Guipel 35440 Ille-et-Vilaine