Swinging Boris Vian ! Guipel – La Plousière, 21 juin 2019 19:30, Guipel. Vendredi 21 juin 2019, 19h30 Sur place Payant sur inscription 0299697474 Cabaret Théâtre Chansons Avec une complicité contagieuse, V. Guilluy et H. Charbonneau, comédiens-chanteurs amoureux de jazz, prêtent leurs voix au fameux Boris Vian. Les deux musiciens animent un cabaret, dont l’ambiance n’a rien rien à anvier aux clubs du quartier de Saint-Germain-des-Prés : déraisonnable et cadencé, idéal pour flirter avec les zazous. Guipel – La Plousière Guipel 35440 Guipel Ille-et-Vilaine vendredi 21 juin 2019 – 19h30 à 20h30

