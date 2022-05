Bahia El Bacha A bord de la Péniche Spectacle Guipel Catégories d’évènement: GUIPEL

Bahia El Bacha A bord de la Péniche Spectacle, 6 juin 2020 20:30, Guipel. Samedi 6 juin 2020, 20h30 Sur place Sur réservation. 02 99 69 74 74 Musique du monde – Chanson Issue d’une famille Franco-Libanaise de grands musiciens, Bahia El Bacha a été formée au violoncelle classique au sein de différents conservatoires, et s’est ensuite initiée au répertoire Tango, à la musique bretonne. Inspirée par ces expériences, elle est aujourd’hui auteure, compositrice, interprète. D’une voix douce et claire, Bahia chante sur des airs où se mêlent des couleurs classiques, argentines et orientales. Portée par les notes soufflées de l’accordéoniste Yann Le Corre (Ndiaz, Bel Air De Forro) et les rythmes métissés du batteur percussionniste Kentin Juillard (0’Tridal, Tymen Kerveillant Quintet), Bahia chante la passion amoureuse, la solitude, l’innocence enfantine… A bord de la Péniche Spectacle guipel 35440 Guipel Ille-et-Vilaine samedi 6 juin 2020 – 20h30 à 21h30 Paco de la Lune

