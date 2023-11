Marché de Noël Salle du Douvez, rue du Douvez, Guipavas, Finistère Guipavas Catégories d’Évènement: Finistère

Guipavas Marché de Noël Salle du Douvez, rue du Douvez, Guipavas, Finistère Guipavas, 3 décembre 2023T 14:00, Guipavas. Marché de Noël Salle du Douvez, rue du Douvez, Guipavas, Finistère Guipavas Dimanche 3 décembre, 14h00 Marché de Noël au Douvez avec les créations réalisées par les enfants de l’école Dimanche 3 décembre, 14h00 1 L’ école Kerafloc’h organise son 1er marché de Noël le dimanche 3 décembre de 14h00 à 17h00 dans la salle du Douvez à Guipavas ! Des stands de créateurs et de produits locaux vous y attendent ainsi que les créations préparées par les enfants de l’école, de quoi commencer à préparer les fêtes de fin d’année. Avec la visite du Père Noël ! Venez partager un moment de convivialité et déguster vin ou chocolat chaud. Entrée libre

