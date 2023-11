Papic – Compagnie Drolatic Industry SALLE ALIZE, 20 mars 2024, GUIPAVAS.

Papic – Compagnie Drolatic Industry SALLE ALIZE. Un spectacle à la date du 2024-03-20 à 16:00 (2024-03-20 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

LA MAIRIE DE GUIPAVAS (L-D-2019-001248) présente ce spectacle Papic Sacha admire Papic, son grand-père à la longue barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des objets cachés. Un clou, une rose, un hameçon… Ceux-ci représentent autant d’histoires et de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur famille. Cette histoire parle avec tendresse du temps qui passe et du lien entre les générations. Papic pose la question la place d’un enfant dans sa famille, ou comment il peut, en grandissant et restant curieux du passé, se sentir riche d’hériter de ses ancêtres. D’après Les Trésors de Papic, d’Emilie Soleil et Christan Voltz, Bayard Editions Compagnie Drolatic Industry Tarif réduit : -25 ans, étudiant, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, carte CE partenaires, groupe de 10 personnes ou plus. Pensez à apporter vos justificatifs récents en cas de tarifs préférentiels. Billet Tarif enfant de 3 à 7 ans Gratuit pour les enfants – de 3 ans billet à réserver et retirer à l’accueil de L’Alizé.Informations pratiques : L’accès à la salle se fait 15min avant le spectacle (sauf demande spéciale des artistes). Spectacle assis. Le placement est libre.N° de téléphone accès PMR : 02 98 42 71 50 pour un accueil optimal Compagnie Drolatic Industry

Votre billet est ici

SALLE ALIZE GUIPAVAS 90, rue Commandant Challe Finistère

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici