LA MAIRIE DE GUIPAVAS (L-D-2019-001248) présente et le réchauffement climatique Ensemble Matheus – Les quatre saisons et le réchauffement climatique Et si l'avenir de la planète était une question d'harmonie ? Et si l'art offrait aux hommes ce qui leur manque pour en prendre soin ? Et si en convoquant ensemble la connaissance scientifique et l'émotion musicale, il était possible de provoquer un instant de grâce, et avec lui, la conscience et l'action ? C'est en tout cas le pari que lancent Jean-Christophe Spinosi, l'Ensemble Matheus et des scientifiques de renom avec ce spectacle musical et scientifique dédié à l'environnement. Inspirés par l'effet « Overview » le choc cognitif que la vision de la Terre suspendue dans le vide provoque chez les spationautes, le chef d'orchestre et son ensemble proposent d'utiliser l'émotion musicale pour amener le spectateur à regarder le monde de loin et l'inviter ainsi à se rapprocher de la nature et du vivant. Tarif réduit : -25 ans, étudiant, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de minima sociaux, carte CE partenaires, groupe de 10 personnes ou plus. Pensez à apporter vos justificatifs récents en cas de tarifs préférentiels. Billet Tarif enfant de 3 à 7 ans Gratuit pour les enfants – de 3 ans billet à réserver et retirer à l'accueil de L'Alizé.Informations pratiques : L'accès à la salle se fait 15min avant le spectacle (sauf demande spéciale des artistes). Spectacle assis. Le placement est libre.N° de téléphone accès PMR : 02 98 42 71 50 pour un accueil optimal

SALLE ALIZE GUIPAVAS 90, rue Commandant Challe Finistère

