Guipavas Après-Midi Dansant Avec l’Orchestre Isabelle Debarre SALLE ALIZE, 11 janvier 2024, GUIPAVAS. Après-Midi Dansant Avec l’Orchestre Isabelle Debarre SALLE ALIZE. Un spectacle à la date du 2024-01-11 à 14:00 (2024-01-11 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros. MAIRIE DE GUIPAVAS (L-D-2019-001248) présente ce spectacle Novice, débutant, amateur ou connaisseur, venez passer un après-midi convivial et joyeux autour de la danse de société. Informations pratiques : L’accès à la salle se fait à 14h. Le placement est libre. Buvette sur place. L’Alizé est accessible aux personnes à mobilité réduite.N° de téléphone accès PMR : 02 98 42 71 50 Isabelle Debarre Isabelle Debarre Votre billet est ici SALLE ALIZE GUIPAVAS 90, rue Commandant Challe Finistère 10.0

