Fête de la Bretagne à la plage du Douvez dimanche 14 mai Guipavas Douvez Pen an Traon, 14 mai 2023, Guipavas. Fête de la Bretagne à la plage du Douvez dimanche 14 mai Dimanche 14 mai, 10h00 Guipavas Douvez Pen an Traon Entrée libre La fête se déroulera le dimanche 14 mai entre 10h et 18h sur la plage de Pen an Traon au Douvez (rives de l’Elorn).

• Nettoyage de la plage

Dès 10h, les enfants du conseil municipal jeunes (CMJ) invitent la population à les rejoindre pour une opération nettoyage de la plage.

• Pique-nique en musique

La journée se poursuivra par un pique-nique en musique, ouvert à tous. Les personnes qui y participeront seront invitées à limiter leurs déchets. Le groupe Troadig investira la scène installée pour l’occasion sur le parking de la plage. Il reviendra l’après-midi pour un set de musique à danser.

• Après-midi festif

L’après-midi, plusieurs groupes vont se succéder sur la scène: les chanteurs et danseurs de l’association guipavasienne War roudou ar gelted, Troadig, les jeunes du Bagad de Guipavas et le groupe Electrad.

Les contes d’Aziliz Sotin rythmeront également l’après-midi.

Des jeux en bois seront aussi mis à disposition du public.

Sur la plage, le club Sports Nautik Relecq-Kerhuon sera présent avec une quinzaine de paddle pour des initiations gratuites.

Côté restauration, l’association du quartier CQFD tiendra une buvette et l’association des parents d’élèves de l’école de Kerafloc’h proposera à la vente des crêpes et gâteaux.

• Mise en place d’une navette

Le site disposant d’un stationnement limité (voie sans issue), la Ville met en place un service de navette gratuite qui fera des rotations entre le parking de la salle du Douvez et la plage. Toutes les festivités et animations sont gratuites, hormis la restauration et la buvette. Guipavas Douvez Pen an Traon GUIPAVAS Douvez Pen an Traon Guipavas 29490 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

