GUINGUETZ – LA FRENCH PARTIE AU DOMAINE DE LA GRESSIERE La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

Loire-Atlantique

GUINGUETZ – LA FRENCH PARTIE AU DOMAINE DE LA GRESSIERE La Bernerie-en-Retz, 7 mai 2022, La Bernerie-en-Retz. GUINGUETZ – LA FRENCH PARTIE AU DOMAINE DE LA GRESSIERE La Bernerie-en-Retz

2022-05-07 11:00:00 – 2022-05-07 23:59:00

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Au programme :

• Une fête conviviale multigénérationnelle • Du bon vin et des cocktails à Gogo • Des bons petits plats simples et gourmands (présence de deux food truck et d’un camion à glace) • De la pétanque • Des jeux en bois • De l’espace et du grand air • De la musique (en live SVP) et de la danse Un évènement à la fois chic, convivial et populaire, à ne surtout pas manquer ! Venez profiter d’une ambiance guinguette à la Bernerie en Retz. Le Domaine de la Gressière vous accueille pour la French Partie “Guinguetz” avec un programme très complet et riche en divertissement culturel pour petits et grands !

contact@domaine-de-la-gressiere.com http://www.lagressiere.com/ Au programme :

• Une fête conviviale multigénérationnelle • Du bon vin et des cocktails à Gogo • Des bons petits plats simples et gourmands (présence de deux food truck et d’un camion à glace) • De la pétanque • Des jeux en bois • De l’espace et du grand air • De la musique (en live SVP) et de la danse Un évènement à la fois chic, convivial et populaire, à ne surtout pas manquer ! La Bernerie-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu La Bernerie-en-Retz Adresse Ville La Bernerie-en-Retz lieuville La Bernerie-en-Retz Departement Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bernerie-en-retz/

GUINGUETZ – LA FRENCH PARTIE AU DOMAINE DE LA GRESSIERE La Bernerie-en-Retz 2022-05-07 was last modified: by GUINGUETZ – LA FRENCH PARTIE AU DOMAINE DE LA GRESSIERE La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz 7 mai 2022 La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique