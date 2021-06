Pierrefonds Pierrefonds Oise, Pierrefonds Guinguettes Festives de l’Enceinte Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

Pierrefonds

Guinguettes Festives de l’Enceinte Pierrefonds, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pierrefonds. Guinguettes Festives de l’Enceinte 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-04 22:00:00

Pierrefonds Oise Pierrefonds Après un an de confinement nous reprenons enfin une vie sociale ! L’Enceinte vous propose de vous réunir les 3/4 et 17/18 juillet 2021 autour du terrain de pétanque de Pierrefonds afin d’y célébrer l’été en musique et en bonne compagnie. Au programme: Concerts & DJ sets Pétanque, Mölkky… Bières pression locales

& plus encore… On vous donne donc rendez-vous le 3 juillet pour le début des hostilités. Guinguettement votre,

L’équipe de l’Enceinte ! Carine Patureau dernière mise à jour : 2021-06-24 par SIM Picardie – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise

