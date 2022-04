Guinguettes au bord de l’eau Saint-Fraimbault Saint-Fraimbault Catégories d’évènement: Orne

Saint-Fraimbault

Guinguettes au bord de l’eau Saint-Fraimbault, 1 juillet 2022, Saint-Fraimbault. Guinguettes au bord de l’eau Le Bourg Buvette du plan d’eau Saint-Fraimbault

2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-01 22:00:00 Le Bourg Buvette du plan d’eau

Saint-Fraimbault Orne Saint-Fraimbault Tango, valse, paso-doble, slow… animés par un orchestre différent chaque soir.

Animation conviviale en plein air, parquet sous chapiteau.

Buvette, crêtes, saucisses frites, glaces. Tango, valse, paso-doble, slow… animés par un orchestre différent chaque soir.

Animation conviviale en plein air, parquet sous chapiteau.

Buvette, crêtes, saucisses frites, glaces. +33 6 78 62 04 66 http://www.saint-fraimbault.com/ Tango, valse, paso-doble, slow… animés par un orchestre différent chaque soir.

Animation conviviale en plein air, parquet sous chapiteau.

Buvette, crêtes, saucisses frites, glaces. Le Bourg Buvette du plan d’eau Saint-Fraimbault

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Fraimbault Autres Lieu Saint-Fraimbault Adresse Le Bourg Buvette du plan d'eau Ville Saint-Fraimbault lieuville Le Bourg Buvette du plan d'eau Saint-Fraimbault Departement Orne

Saint-Fraimbault Saint-Fraimbault Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-fraimbault/

Guinguettes au bord de l’eau Saint-Fraimbault 2022-07-01 was last modified: by Guinguettes au bord de l’eau Saint-Fraimbault Saint-Fraimbault 1 juillet 2022 Orne Saint-Fraimbault

Saint-Fraimbault Orne