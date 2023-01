Guinguette Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’Évènement: Nièvre

Varennes-Vauzelles

Guinguette Centre Gérard Philipe Chemin des Meuniers Varennes-Vauzelles Nièvre

2023-02-02

Chemin des Meuniers Centre Gérard Philipe

Varennes-Vauzelles

Nièvre Varennes-Vauzelles Rendez vous à partir de 14h30 avec Florence Pariot pour un après midi de danse au Centre Gérard Philipe à VARENNES VAUZELLES.

Tarif unique : 6€ culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr +33 3 86 71 61 71 Chemin des Meuniers Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles

