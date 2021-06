Guinguette The Swing Call Le Couvent, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Marseille.

Guinguette The Swing Call

Le Couvent, le dimanche 4 juillet à 15:30

[http://www.theswingcall.com](http://www.theswingcall.com)Oh yeah! The Swing Call et The Big Hop Swing vous proposent une guinguette au Couvent Levat ! On s’y voit déjà, une après-midi ensoleillée, les dernières effluves du jardin d’été, les lampions de la guinguette et les notes jazzy pour nous mettre en joie ! Des ateliers Do it yourself, une initiation, un concert live du Big Hop qui, avec son répertoire groovy et son esprit festif saura honorer l’esprit de Harlem ! Et pour finir un court documentaire sur le merveilleux danseur Frankie Manning! **PROGRAMME GUINGUETTE SWING** – VIDE DRESSING à partir de midi – 15h30-17h30 ATELIERS SWING avec @Lestannantes – 18h-19h INITIATION SOLO JAZZ by The Swing Call www.theswingcall.com – 19h-21h CONCERT by The Big Hop Swing & Demos de danse Céline Bénichou, chant, Cyril Auguste, trompette, David Timsit, piano, Patrick Ferné, contrebasse, Jean-Marc Amsellem, batterie. – 21h DOCUMENTAIRE « Never Stop Swinging! » sur Frankie Manning (30 mins) – 21h30-22h DJ The Swing Call

adhésion à l’association 2€

♫JAZZ♫

Le Couvent 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T15:30:00 2021-07-04T22:00:00