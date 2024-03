Guinguette tête-bêche Soirée Spectacle Kerlagadec 29710 Plozévet Plozévet, jeudi 2 mai 2024.

Le collectif tête-bêche vous accueil à la ferme pour une soirée spectacle

– Conférence gesticulée :

Julia nous raconte comment le féminisme lui a permis de poser un nouveau regard sur les différentes injonctions qu’elle subissait en tant que musicienne, et qu’elle continue d’éprouver en tant que femme.

Elle nous partage comment elle en est venue à déconstruire toutes les violences faites aux femmes (mais aussi les dominations de classe et de race), en dénonçant notre système dominant le patriarcat.

– A suivre :

Argalouve balance avec fracas un rap intime et politique avec une bonne dose de second degré.

Une version féministe de Jacques Brel, l’enfant caché de Diam’s, les Fatals Picard en moins picarde, le charisme de Pierre Bellemare, en un mot du rap super!

Comme d’habitude, buvette et restauration sur place, ouverture à 18h30 après la vente de pain, début des concerts à 20h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 19:00:00

fin : 2024-05-02 23:00:00

Kerlagadec 29710 Plozévet Ferme tête bêche

Plozévet 29710 Finistère Bretagne contact@tete-beche.bzh

