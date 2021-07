GUINGUETTE SWING by The Swing Call Marseille Le Chapiteau, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Marseille.

GUINGUETTE SWING by The Swing Call Marseille

Le Chapiteau, le dimanche 18 juillet à 18:00

Né aux Etats Unis, au cœur de la communauté afro-américaine dans les années 20, le jazz swing a fait le tour du monde et fait bouger les pieds de danseuses et de danseurs depuis plus d’un siècle. The Swing Call Marseille investit Le Chapiteau pour nous initier un peu plus à cette danse centenaire ! Vous allez repartir en maîtrisant les plus beaux pas de Swing ! 16h : Ouverture des portes 18h : Initiation swing by The Swing Call Marseille 19h : Bal Live avec Massilia Swing Orchestra & Demos danse 21h : Dj sets The Swing Call Part 1 « Good oldies » Part 2 Electroswing Reggaeton LINE UP : MASSILIA SWING ORCHESTRA LIVE Rien de moins que 8 musiciens sur scène pour faire gigoter nos gambettes. Un répertoire swing 30-40 qu’ils vous ont concocté avec amour et ferveur ! Musicien.ne.s : Elise Vassallucci: Chant Max Briard: Drums Guillaume Hogan: Cb Cleveland Donald: Tp Julien Florens: As Marc Trémolières/Antoine Lucchini: Ts ; Matthew Bumgardner Philippe Barré: Guitare/Arrangement/Adaptation Les danseurs.ses de la troupe The Swing Call vous réservent aussi de petites performances bien enlevées. Vous pourrez en plus profiter d’un cadre dépaysant sous les platanes, vous improviser boulistes sur les beaux terrains de pétanque, venir goûter à la joie du lindy hop avec l’initiation et surtout, écouter un concert de folie ! En plus, le Chapiteau vous prépare de délicieuses pizzas pour vous donner de la force. — La jauge étant très limitée, nous vous conseillons de prendre vos places en avance ! TARIF EARLY : 5€ + frais de loc TARIF NORMAL : 7€ + frais de loc BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2kduw7mt](https://tinyurl.com/2kduw7mt) _ _ _ INFOS PRATIQUES En respect des mesures sanitaires en vigueur, la jauge de cet événement est réduite. Le port du masque est obligatoire en intérieur, n’oubliez pas de vous en munir d’un ! On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

5,59 / 7,59€

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T18:00:00 2021-07-18T23:59:00