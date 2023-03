Guinguette Saint-Mesmin Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Mesmin

Guinguette, 16 août 2023, Saint-Mesmin Saint-Mesmin. Guinguette Le verger d’avenir Saint-Mesmin Dordogne

2023-08-16 – 2023-08-16 Saint-Mesmin

Dordogne Saint-Mesmin Achetez et consommez sur place les bons produits locaux du terroir. Barbecue à disposition, animation musicale. Achetez et consommez sur place les bons produits locaux du terroir. Barbecue à disposition, animation musicale. +33 6 86 31 58 37 La roulotte à guinguette (Pablo) Naturellement Périgord

Saint-Mesmin

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Saint-Mesmin Autres Lieu Saint-Mesmin Adresse Le verger d'avenir Saint-Mesmin Dordogne Ville Saint-Mesmin Saint-Mesmin Departement Dordogne Lieu Ville Saint-Mesmin

Saint-Mesmin Saint-Mesmin Saint-Mesmin Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mesmin saint-mesmin/

Guinguette 2023-08-16 was last modified: by Guinguette Saint-Mesmin 16 août 2023 Dordogne Le Verger d'Avenir Saint-Mesmin Dordogne Saint-Mesmin

Saint-Mesmin Saint-Mesmin Dordogne