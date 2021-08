Saint-Victor-de-Buthon Saint-Victor-de-Buthon Eure-et-Loir, Saint-Victor-de-Buthon Guinguette Pirate Saint-Victor-de-Buthon Saint-Victor-de-Buthon Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Guinguette Pirate Saint-Victor-de-Buthon, 28 août 2021, Saint-Victor-de-Buthon. Guinguette Pirate 2021-08-28 – 2021-08-28

Saint-Victor-de-Buthon Eure-et-Loir Saint-Victor-de-Buthon Eure-et-Loir Le bar associatif de Mutinerie Village vous convie une fois par mois dans un cadre idyllique et une joyeuse ambiance décontractée.

Hangar Guinguette et Prairie Festive. Vous y trouverez : à boire, à manger, à rire, à danser, à chanter, à jouer (ping-pong, pétanque tout terrain, fléchettes, molky…). Le ton est donné. Chaque mois, le temps d’une journée. Amis percherons, nous vous attendons. Beaux jours à l’horizon ! A l’abordage Moussaillons ! Une fois par mois le rendez-vous est donné, notre ilot de verdure vous attend pour boire, manger et danser ! +33 2 37 29 70 84 Le bar associatif de Mutinerie Village vous convie une fois par mois dans un cadre idyllique et une joyeuse ambiance décontractée.

