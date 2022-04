Guinguette party au MUS MUS – musée d’histoire urbaine et sociale Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Guinguette party au MUS MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, 14 mai 2022, Suresnes. Guinguette party au MUS

MUS – musée d’histoire urbaine et sociale, le samedi 14 mai à 18:00

Le MUS-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes vous invite à une “Guinguette party”, venez guincher au son de l’accordéon sur sa terrasse illuminée de lampions colorés pour l’occasion. Retrouvez l’esprit de ses lieux dansants des bords de Seine d’autrefois, et venez participer à des attractions de fête populaire coiffés de votre plus beau canotier. Des stands de kermesse seront installés et vous donneront des indices pour compléter votre menu de fête, et vous donnez accès à une dernière surprise.

Entrée libre

Retrouvez l’esprit des guinguettes des bords de Seine d’autrefois sur la terrasse du MUS, et venez participer à des attractions de fête populaire coiffés de votre plus beau canotier. MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes Suresnes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Autres Lieu MUS - musée d'histoire urbaine et sociale Adresse 1 place de la Gare de Suresnes-Longchamp 92150 Suresnes Ville Suresnes lieuville MUS - musée d'histoire urbaine et sociale Suresnes Departement Hauts-de-Seine

MUS - musée d'histoire urbaine et sociale Suresnes Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suresnes/

Guinguette party au MUS MUS – musée d’histoire urbaine et sociale 2022-05-14 was last modified: by Guinguette party au MUS MUS – musée d’histoire urbaine et sociale MUS - musée d'histoire urbaine et sociale 14 mai 2022 MUS - musée d'histoire urbaine et sociale Suresnes Suresnes

Suresnes Hauts-de-Seine