GUINGUETTE PARC DE LA CURE D'AIR 2021-07-09 11:00:00 – 2021-09-12 20:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Du 09 juillet au 12 septembre Jeudi et vendredi : 15h – 21h30

Samedi : 11h – 21h30

Dimanche : 11h – 20h

Ouverture exceptionnelle le 14/07 La guinguette qui faisait les beaux jours de ce parc dans les années 1900, reprend vie cet été ! Bar, petite restauration, pétanque, mölkky et volley au programme, avec vue imprenable sur Nancy et jusqu’à la ligne bleue des Vosges par beau temps ! Porté par Suzette, Papa Joe et Mama Betty, Bagatelle, Mouton Electrique et Maltazar. Le parc de la Cure d’Air s’étend sur 25 000 m². Il est doté de balançoires, idéales pour les escapades en famille. dernière mise à jour : 2021-06-18 par

