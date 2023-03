Guinguette MFR Salins-les-Bains Catégories d’Évènement: Jura

Salins-les-Bains

Guinguette MFR, 14 mars 2023, Salins-les-Bains . Guinguette 15 Route de Blégny MFR Salins-les-Bains Jura MFR 15 Route de Blégny

2023-03-14 – 2023-03-14

MFR 15 Route de Blégny

Salins-les-Bains

Jura EUR Pour fêter l’arrivée du Printemps!

Après midi dansant et buvette tenue par les élèves de la MFR (les bénéfices de la buvette permettront de financer les projets des élèves). Animé par Benoit Chabod, accordéoniste Après-midi guinguette proposée par le CCAS et la MFR

Inscription conseillée

Possibilité de profiter d’une navette sur inscription terminal.sapat3907@gmail.com MFR 15 Route de Blégny Salins-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Salins-les-Bains Autres Lieu Salins-les-Bains Adresse Salins-les-Bains Jura MFR 15 Route de Blégny Ville Salins-les-Bains Departement Jura Lieu Ville MFR 15 Route de Blégny Salins-les-Bains

Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salins-les-bains /

Guinguette MFR 2023-03-14 was last modified: by Guinguette MFR Salins-les-Bains 14 mars 2023 15 Route de Blégny MFR Salins-les-Bains Jura Jura MFR Salins-les-Bains

Salins-les-Bains Jura