Guinguette mersoise Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Mers-les-Bains

Somme

Guinguette mersoise Mers-les-Bains, 20 octobre 2022, Mers-les-Bains. Guinguette mersoise

69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme

2022-10-20 14:30:00 – 2022-10-20 18:30:00 Mers-les-Bains

Somme Mers-les-Bains 10 10 Venez danser avec Serge Carpentier et Fred Siméon.

Une surprise vous attend ! Venez danser avec Serge Carpentier et Fred Siméon.

Une surprise vous attend ! +33 2 27 28 06 60 Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Mers-les-Bains, Somme Autres Lieu Mers-les-Bains Adresse 69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme Ville Mers-les-Bains lieuville Mers-les-Bains Departement Somme

Mers-les-Bains Mers-les-Bains Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mers-les-bains/

Guinguette mersoise Mers-les-Bains 2022-10-20 was last modified: by Guinguette mersoise Mers-les-Bains Mers-les-Bains 20 octobre 2022 69 Rue des Canadiens Mers-les-Bains Somme mers-les-bains Somme

Mers-les-Bains Somme