Guinguette Ligérienne de la Corne des Pâtures Baule, 8 juillet 2022, Baule.

Guinguette Ligérienne de la Corne des Pâtures

Baule Loiret

2022-07-08 – 2022-08-27

Baule

Loiret

Baule

Il y a toujours quelque chose à découvrir à la Corne ! Le lundi : marché de producteurs locaux et artisanat. Le mardi c’est cinéma, projection de projets audiovisuels. Le mercredi est destinée à une programmation « jeune public » avec des ateliers découvertes et initiatiques. Le jeudi présente des initiatives locales et autres projets émergents ! Le vendredi c’est le jour des spectacles ou des concerts. Le samedi, on danse! concerts à partir de 22h. Et le dimanche on se repose, c’est jeux, concours, tournois, et bals diurnes.

Retrouvez la programmation détaillée sur le Facebook de la Guinguette !

Un espace culturel, associatif et éco-responsable en bord de Loire !

+33 6 99 99 09 70 http://www.lacornedespatures.com/

Il y a toujours quelque chose à découvrir à la Corne ! Le lundi : marché de producteurs locaux et artisanat. Le mardi c’est cinéma, projection de projets audiovisuels. Le mercredi est destinée à une programmation « jeune public » avec des ateliers découvertes et initiatiques. Le jeudi présente des initiatives locales et autres projets émergents ! Le vendredi c’est le jour des spectacles ou des concerts. Le samedi, on danse! concerts à partir de 22h. Et le dimanche on se repose, c’est jeux, concours, tournois, et bals diurnes.

Retrouvez la programmation détaillée sur le Facebook de la Guinguette !

© Corne des patures

Baule

dernière mise à jour : 2022-06-26 par