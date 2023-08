Festival Made by Women : Mad Max – Fury Road (projection) Guinguette Le Ponton Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Festival Made by Women : Mad Max – Fury Road (projection) Guinguette Le Ponton Orléans, 31 août 2023, Orléans. Festival Made by Women : Mad Max – Fury Road (projection) Jeudi 31 août, 20h30 Guinguette Le Ponton gratuit Mad Max – Fury Road de George Miller sorti en 2015, film d’action dont l’intrigue se déroule dans un monde post-apocalyptique et désertique qui dévoile un patriarcat nocif. Les figures féminines y sont envisagées comme des personnages à part entière, avec leurs défauts, leur part d’ombre et de lumière, en premier lieu le personnage emblématique de Furiosa interprété par Charlize Theron, pierre angulaire de ce film résolument féministe.

Programmation proposée par Radio Campus Orléans Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

