Orléans Bal Blues au ponton Guinguette Le Ponton Orléans, 26 août 2023, Orléans. Bal Blues au ponton Samedi 26 août, 20h00 Guinguette Le Ponton Entrée libre Quand vient la fin de l’été…………… les bribes des amours et des bons moments de vacances sont encore tenaces.

Viens encore en profiter ou t’en souvenir avec Blues Boom samedi prochain.

Danse ton blues avec nous. Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.bluesboom.dance »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T20:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:30:00+02:00

