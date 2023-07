Shaelin Guinguette Le Ponton Orléans, 4 août 2023, Orléans.

Shaelin Vendredi 4 août, 20h30 Guinguette Le Ponton gratuit

Shaelin est un collectif métissé néo-soul qui s’inspire principalement de la richesse de la musique noire américaine (RnB, soul, hip hop, jazz, gospel), mais aussi de la musique traditionnelle réunionnaise. Le groupe mélange les genres pour offrir un son moderne qui respire la joie de vivre et la générosité. Sur scène, Shaelin offre un spectacle hybride et singulier où se mêlent musique et danse, un live percutant et lumineux !

Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T20:30:00+02:00 – 2023-08-04T22:00:00+02:00

2023-08-04T20:30:00+02:00 – 2023-08-04T22:00:00+02:00

concert musique

Anaïs Rambaud