Guinche avec Dgé Là Bas (Le Syndisque) Guinguette Le Ponton Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Guinche avec Dgé Là Bas (Le Syndisque) Guinguette Le Ponton Orléans, 3 août 2023, Orléans. Guinche avec Dgé Là Bas (Le Syndisque) Jeudi 3 août, 20h30 Guinguette Le Ponton gratuit Dj Orléanaise appartenant au collectif du Syndisque, sa musique est influencée par un son électro-pop mais pas que… Elle construit ses sets à partir de remix pour raconter une histoire et faire bouger le dancefloor. Guinguette Le Ponton Quai du Châtelet Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T20:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:30:00+02:00

2023-08-03T20:30:00+02:00 – 2023-08-03T23:30:00+02:00 danse guinche DR Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Guinguette Le Ponton Adresse Quai du Châtelet Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Guinguette Le Ponton Orléans

Guinguette Le Ponton Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/